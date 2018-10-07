صباح مشالي تستعرض إنجازات قطاع الكهرباء ببروكسل





استعرضت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى- خلال الجولة التاسعة من الحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى ببروكسل- إنجازات القطاع وما تم بذله في تطوير شبكات النقل والتوزيع والخطط المستقبلية بالإضافة إلى مجهودات الوزارة لتحقيق رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وربط مصر مع دول الجوار.









الجولة تأتي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية والتي تهدف لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر اعتماداً على ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من تنوع وإمكانيات داعمة للاستثمار ودعماً لجهود مصر ممثلة في قطاع الكهرباء المصرى لتحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، وفي ظل استمرار التعاون القائم والمستمر مع الاتحاد الأوروبى.





وتأتى هذه الجولة استكمالاً للجولة الثامنة من الحوار الاقتصادى والتي عقدت بالقاهرة في يونيو 2017، وقد تم خلال الجولة التاسعة تناول العديد من القضايا التي تخص الحوار الاقتصادى ومن بينها في مجال الطاقة الكهربائية موضوعات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحفيز الطاقة المتحددة، كما تم التعرف على خبرات الاتحاد الأوروبى في مجالات وضع استراتيجية تأمين الطاقة متضمنة حوكمة أنظمة شبكات الكهرباء وتنويع مصادر وموارد الطاقة.





وفى ذات السياق فقد سبق وأن تم في أبريل 2018 توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية حول الطاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر خلال الفترة (2018-2022) والتي تتضمن عدد من الأولويات فيما يخص قطاع الكهرباء منها، استمرار المساندة الفنية لإصلاحات قطاع الكهرباء، المزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة، التعاون في مجال وضع استراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات، التعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.