1.05 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال تعاملات اليوم





بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء ، نحو 1.055 مليار جنيه من خلال التداول على أسهم 175 شركة، حيث أرتفع 101 شركة ،وأنخفض 42، وأستقرار 32 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 220.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 24.5 ألف صفقة.













واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 1.4 مليار جنيه، فحين أستحوذ المتعاملون الرئيسيون 422,38 مليون جنيه ، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 4.1 مليون جنيه.