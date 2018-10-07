قطاع "الخدمات المالية" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة اليوم

تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول اليوم ، وبلغ حجم التداول 95.6 مليون ورقة بقيمة 333,72 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 41 مليون ورقة بقيمة 210 مليون جنيه.





فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 32.4 مليون ورقة بقيمة 113,2 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 13.8 مليون ورقة بقيمة 45,52 مليون جنيه.





وفى المركز الخامس قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بحجم تداول بلغ 11.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 77,8 مليون جنيه.