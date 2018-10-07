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ترامب وماكرون يلتقيان على هامش قمة الناتو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:34 م
ترامب وماكرون يلتقيان على هامش قمة الناتو
ترامب وماكرون- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقيان في الرابعة من مساء غد على هامش قمة الناتو.

وبعد شهر من التحول الأمريكي في قمة مجموعة السبع، تتوقع فرنسا أن تنعقد القمة تحت ضغط ونتائجها غير مؤكدة اليوم وغدًا في بروكسل، حيث تشهد العلاقات بين واشنطن وحلفائها اختبارًا عنيفًا جديدًا.

المزيد عن: مجموعة السبع ماكرون قمة الناتو ترامب الرئيس الفرنسي الرئيس الامريكي
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