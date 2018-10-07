عاجل.. السعودية تعترض صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى أن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضى باتجاه جازان.









وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحد صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.