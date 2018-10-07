السيسي: الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها.. ونثق في قدراتهم
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:34 م
ندى محمد
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة تجاه اللاعبين المصريين.
وأوضح في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها وتثق في قدرات الشباب المصري.
كما وجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات.
وأوضح في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها وتثق في قدرات الشباب المصري.
كما وجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات.