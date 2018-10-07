السيسي: الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها.. ونثق في قدراتهم



كما وجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات.



وأوضح في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها وتثق في قدرات الشباب المصري.