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تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:40 م
تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم
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نيفين سمير
 

تصدر سهم شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) المركز الاول من الاسهم الاكثرارتفاعا بنسبة 8.4%  تلاه سهم شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى  بنسبة ارتفاع 7.9 %وارتفع سهم شركة شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بنسبة 7.69% في حين جاء بالمركز الرابع سهم شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 7.65% وخامسا سهم شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة ارتفاع 6.97%.

وفي المقابل احتل سهم شركة الدلتا للتأمين المالية المركز الاول في قائمة اكثر الاسهم  تراجعا  بنسبة 9.7% وجاء خلفه سهم الاسكندرية لاسمنت بورتلاند  بنسبة 6.6 %  ثم جاء سهم شركة السويس للاسمنت بنسبة 5.9% واحتل سهم  كلامن شركتي  المجموعه المصريه العقاريه والدلتا للسكر المركز الرابع والخامس بنسبتي 4.4%,3.6%  علي التوالي.

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