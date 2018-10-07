تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم





تصدر سهم شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) المركز الاول من الاسهم الاكثرارتفاعا بنسبة 8.4% تلاه سهم شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى بنسبة ارتفاع 7.9 %وارتفع سهم شركة شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بنسبة 7.69% في حين جاء بالمركز الرابع سهم شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 7.65% وخامسا سهم شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة ارتفاع 6.97%.





وفي المقابل احتل سهم شركة الدلتا للتأمين المالية المركز الاول في قائمة اكثر الاسهم تراجعا بنسبة 9.7% وجاء خلفه سهم الاسكندرية لاسمنت بورتلاند بنسبة 6.6 % ثم جاء سهم شركة السويس للاسمنت بنسبة 5.9% واحتل سهم كلامن شركتي المجموعه المصريه العقاريه والدلتا للسكر المركز الرابع والخامس بنسبتي 4.4%,3.6% علي التوالي.



