بورصة النيل تتراجع 0.02% في ختام تعاملات اليوم





هبط مؤشر بورصة النيل في ختام جلسة اليوم وبلغت نسبة الانخفاض 0.02% عند مستوي 462.5 نقطة ،حيث جرت التداولات علي 12ورقة مالية ارتفع منها 1ورقة وانخفض منها 1 ورقة واسقر 10 ورقة وبلغ اجمالي التداولات 578 مليون جنيه من خلال تداول 384 مليون سهم وتصدرت وحيداً سهم المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 0.68% بينما تصدرت وحيداً ايضا قائمة الانخفاضات شركه الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 2.9%