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بورصة النيل تتراجع 0.02% في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:26 م
بورصة النيل تتراجع 0.02% في ختام تعاملات اليوم
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نيفين سمير
 

هبط مؤشر بورصة النيل في ختام جلسة اليوم  وبلغت نسبة الانخفاض 0.02% عند مستوي 462.5 نقطة ،حيث جرت التداولات علي 12ورقة مالية  ارتفع منها 1ورقة وانخفض منها 1 ورقة واسقر 10 ورقة  وبلغ اجمالي التداولات 578 مليون جنيه من خلال تداول  384 مليون سهم وتصدرت وحيداً سهم المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة  0.68% بينما  تصدرت وحيداً ايضا قائمة الانخفاضات شركه الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 2.9%
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