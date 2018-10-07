وزارة الرياضة: نخطط لاستضافة كأس العالم 2030 وأولمبياد 2032

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تفكر حاليًا في استضافة كأس العالم 2030 أو أولمبياد 2032









وأضاف الوزير أن هناك خطة لعودة الجماهير بين الوزارة واتحاد الكرة و الأندية، سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة.









ويعقد وزير الرياضة مؤتمرًا صحفيًا حاليًا بمسرح الوزارة للكشف عن استراتيجية وخطة عمل وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.



