104 مليون جنيه مشتريات المصريين في ختام جلسة اليوم

استحوذ المستثمرون الأجانب علي 15.3% من إجمالي تداولات البورصة في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء وبلغت مشترياتهم نحو 84,37 مليون جنيه.





بينما استحوذ المستثمرون "المصريين" علي 78.1% من إجمالي التداولات وبلغت مبيعاتهم 104 مليون جنيه.





واستحوذ المستثمرون "العرب" علي 6.5% من إجمالي التداولات وبلغت مبيعاتهم نحو 19.6 مليون جنيه.





وربحت البورصة اليوم نحو 6.5 مليار جنيع لتغلق عند 887.5 مليار جنيه.



