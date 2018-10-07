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104 مليون جنيه مشتريات المصريين في ختام جلسة اليوم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:24 م
104 مليون جنيه مشتريات المصريين في ختام جلسة اليوم
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نيفين سمير
 
استحوذ المستثمرون الأجانب علي 15.3% من إجمالي تداولات البورصة في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء وبلغت مشترياتهم نحو 84,37  مليون  جنيه.

بينما استحوذ المستثمرون "المصريين" علي 78.1% من إجمالي التداولات وبلغت مبيعاتهم 104 مليون جنيه.

واستحوذ المستثمرون "العرب" علي 6.5% من إجمالي التداولات وبلغت مبيعاتهم   نحو 19.6 مليون جنيه.

وربحت البورصة اليوم نحو 6.5  مليار جنيع لتغلق عند 887.5 مليار جنيه.

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