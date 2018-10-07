وثيقة سفر عربية ضمن أقوى 10 جوازات عالمية

أصبح جواز سفر مواطني الإمارات من أقوى الجوازات في العالم، مضاهيا الأمريكي والسنغافوري والألماني، بحسب تصنيف جديد، وفقا لعدد الدول التي يستطيع صاحب الجواز دخولها بدون تأشيرة.

وارتفع تصنيف الجواز الإماراتي أكثر بعد اتفاقية إلغاء تأشيرة الدخول مع روسيا، منذ أيام، إذ أصبح عدد نقاط الجواز الكلية 155، دلالة على عدد الدول التي يستطيع حامل الجواز زيارتها بدون تأشيرة.

وتطمح دولة الإمارات كذلك، في أن يكون جوازها ضمن الـ 5 الأقوى في العالم بحلول 2021. أما اليوم، فقد دخل ضمن قائمة الـ 10 الأقوى، وبذلك، يتمتع مواطنوها بأقوى جواز سفر بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت دولة الإمارات في وقت سابق قد ألغت تأشيرة الدخول لمواطني روسيا الاتحادية، ما عزز حركة السياحة الواردة إليها، والتي أصبحت تقدر بـ 800 ألف سائح روسي سنويا.

ويتربع في صدارة القائمة الدولية الجواز السنغافوري بعدد نقاط بلغ 166، بينما وصل الجواز الروسي إلى 115 نقطة حتى الآن.