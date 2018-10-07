رونالدو يجهز بيانا لجماهير ريال مدريد

اشارت تقارير صحفية إيطالية، إلي أن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، تفصله ساعات قليلة على لليونان للاجتماع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.









وافادت شبكة Sportitalia، أن الجميع لا يزال في انتظار أندريا أنييلي إلي اليونان، للاجتماع مع رونالدو، للتفاوض حول الصفقة بعد نيته في مغادرة ريال مدريد خلال الصيف الجاري.









من جهة أخري، ذكر الصحفي الإسباني، إيدو أغيري، أن كريستيانو رونالدو أعد بيان سينشره بمجرد الإعلان عن الإتفاق الرسمي مع رئيس يوفنتوس.









وأضاف: كريستيانو رونالدو سيشكر من خلال البيان النادي والمشجعين على السنوات التسع التي قضاها في سانتياغو برنابيو.





وتابع: الإعلان الرسمي هو مسألة وقت على الرغم من أن عرض يوفنتوس لم يصل بعد إلى مكاتب ريال مدريد.



