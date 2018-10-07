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رعب في بلجيكا قبل مواجهة فرنسا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:20 م
رعب في بلجيكا قبل مواجهة فرنسا
بلجيكا
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وكالات
 
تخشى بعض المدن، على الحدود المشتركة بين بلجيكا وفرنسا، من حدوث مخالفات محتملة من قبل الجماهير، خلال المباراة المقررة بين منتخبي البلدين، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم.

وأعلنت سلطات مدينة موسكرون الحدودية ببلجيكا، أن المكان المخصص للمشاهدة الجماعية للمباراة سيحمل ألوان "الأسود والأصفر والأحمر" فقط، وهي ألوان العلم البلجيكي.

وأعلنت السلطات المحلية أنه "على من يرغب في تشجيع منتخب جيراننا"، فيمكنه متابعة المباراة عبر شاشات أخرى على الجانب الآخر من الحدود.

كذلك صرحت مصادر بمدينة كومينس وارنتون البلجيكية، بأنها قررت عدم عرض المباراة في ساحات المشاهدة الجماعية لأسباب أمنية، وذلك رغم عرض مباريات سابقة من المونديال الحالي.

كذلك ستغلق مدينتا ويرفيك البلجيكية وويرفيك سود الفرنسية، المتجاورتان، الجسر الذي يربط بينهما، مساء اليوم، حسب ما ذكرته تقارير إخبارية محلية

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