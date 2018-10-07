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طريقة تحضير ساندوتش اللحم على الطريقة الإيطالية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:16 م
طريقة تحضير ساندوتش اللحم على الطريقة الإيطالية
ساندوتش اللحم على الطريقة الإيطالية
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المقادير:

فيليه اللحم: كيلو "مقطع شرائح طولية رفيعة"
ملح: نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
الزيت النباتي: ملعقة كبيرة
الثوم: 6 فصوص "مفروم شرائح"
الخل الأبيض: 2 ملعقة كبيرة
أوريجانو: ملعقة كبيرة "مجفف"
روزماري: ملعقة صغيرة "مجفف"
ورق غا: 1 ورقة
مرق دجاج: 3 اكواب
الخبز الإيطالي: 4 أرغفة
الكرفس: عود "مفروم"
الفلفل الأخضر: 1 حبة "صغير الحجم مفروم"
بقدونس: 2 ملعقة كبيرة "مفروم"


طريقة التحضير:

1- تبلي اللحم بالملح والفلفل.

2- سخني الزيت في قدر سميك على النار وأصيفي اللحم حتى يصبح بني اللون تقريبًا لمدة 8 دقائق.

3- أضيفي الثوم والخل والأوريغانو والروزماري والفلفل والكرفس وورقة الغار وقلبي.

4- أضيفي المرق واتركي الخليط حتى يغلي وغطي القدر وخففي النار واتركيه لمدة 20 – 30 دقيقة حتى ينضج اللحم ويقل المرق.

5- وزعي الخليط في الخبز الإيطالي مع القليل من المرق ورشة بقدونس وقدميها ساخنة.
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