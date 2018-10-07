طريقة تحضير ساندوتش اللحم على الطريقة الإيطالية

المقادير:



فيليه اللحم: كيلو "مقطع شرائح طولية رفيعة"

ملح: نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

الزيت النباتي: ملعقة كبيرة

الثوم: 6 فصوص "مفروم شرائح"

الخل الأبيض: 2 ملعقة كبيرة

أوريجانو: ملعقة كبيرة "مجفف"

روزماري: ملعقة صغيرة "مجفف"

ورق غا: 1 ورقة

مرق دجاج: 3 اكواب

الخبز الإيطالي: 4 أرغفة

الكرفس: عود "مفروم"

الفلفل الأخضر: 1 حبة "صغير الحجم مفروم"

بقدونس: 2 ملعقة كبيرة "مفروم"





طريقة التحضير:



1- تبلي اللحم بالملح والفلفل.



2- سخني الزيت في قدر سميك على النار وأصيفي اللحم حتى يصبح بني اللون تقريبًا لمدة 8 دقائق.



3- أضيفي الثوم والخل والأوريغانو والروزماري والفلفل والكرفس وورقة الغار وقلبي.



4- أضيفي المرق واتركي الخليط حتى يغلي وغطي القدر وخففي النار واتركيه لمدة 20 – 30 دقيقة حتى ينضج اللحم ويقل المرق.



5- وزعي الخليط في الخبز الإيطالي مع القليل من المرق ورشة بقدونس وقدميها ساخنة.

