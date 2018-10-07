ارتفاع أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بمحافظة الإسماعيلية



وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 7 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 6 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 8 جنيهات، الفلفل البلدي 4 جنيهات، الجزر 7 جنيهات، البطاطا 5 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.



شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في الأسعار حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلي 7 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيها، البامية 10 جنيهات، الليمون ما بين 15 إلى 20 جنيهًا.