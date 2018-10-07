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استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بمحافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:15 م
استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بمحافظة الإسماعيلية
دواجن - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 25 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 28 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 19 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 21.5 جنيه.
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