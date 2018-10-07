وزير الزراعة: هناك عجز في الأسمدة الصيفية

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عجز في الأسمدة الصيفية، مع رصد سعرين في السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة، بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة، ما أدى إلى عجز في احتياجات السوق المحلي.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، بديوان الوزارة بالدقي لطرح استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أن شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%، منوهًا بالحاجة إلى الحسم في التعامل مع تلك الشركات في توريد الأسمدة ومحاسبتها، "عشان كده بيحصل ظلم للفلاح المصرى".



