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وزير الزراعة: هناك عجز في الأسمدة الصيفية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:13 م
وزير الزراعة: هناك عجز في الأسمدة الصيفية
الدكتور عز الدين أبو ستيت - أرشيفية
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آيات عامر
 
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عجز في الأسمدة الصيفية، مع رصد سعرين في السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة، بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة، ما أدى إلى عجز في احتياجات السوق المحلي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، بديوان الوزارة بالدقي لطرح استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أن شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%، منوهًا بالحاجة إلى الحسم في التعامل مع تلك الشركات في توريد الأسمدة ومحاسبتها، "عشان كده بيحصل ظلم للفلاح المصرى". 

وحضر المؤتمر الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة، والدكتور سعد نصار، مستشار الوزير، وقيادات وزارة الزراعة ومديري الإدارات المركزية.
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