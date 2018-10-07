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وزيرة الصحة تشهد القرعة التكميلية لاختيار 21 عضوًا بالبعثة الطبية للحج

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:09 م
وزيرة الصحة تشهد القرعة التكميلية لاختيار 21 عضوًا بالبعثة الطبية للحج
وزارة الصحة
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عبدالرحمن صلاح
 

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إجراء قرعة علنية تكميلية لاختيار 21 عضواً ممن قاربوا على سن المعاش ضمن البعثة الطبية للحج لهذا العام 1439 هـ -2018م.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تقسيم الفئات التى تم اجراء القرعة عليهم اليوم الى 3 فئات الاولى العاملين بالمناطق الحدودية، والثانية من قاربوا على سن المعاش القانونى، والثالثة السيدات فوق عمر ال 45 عاماً، لافتة الى أن الحج نعمة كبيرة من ربنا، قائلة: "مش هنخلي ناس تستئثر بيها".

وأشارت إلى أن الحج نوع من التكريم لكل من أعطي البلد، ومن قاربوا على المعاش، مضيفة: "بنقول متشكرين جداً، وروحوا الحج وادعولنا".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، على أن البعثة الطبية للحج هذا العام ستقدم كافة الدعم للحجيج والذى هو شرف لنا جميعاً.

الجدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج تتكون من 360 عضواً من الفرق الطبية من أطباء وتمريض وفنيين واداريين، يتم تقسيمهم على عيادات بفنادق الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
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