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كواليس تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال دورة ألعاب البحر المتوسط

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:57 م
كواليس تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال دورة ألعاب البحر المتوسط
السيسي
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الفجر الرياضي
 
كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية عن كواليس تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بإسبانيا.

وأكد حطب أن الرئيس السيسي كرم الأبطال في مؤسسة الرئاسة ومنح اللاعبين أوسمة الجمهورية، والمدربين أوسمة وفقًا لميداليات لاعبيهم كما خص كل شخص ببعض الجمل التحفيزية على مزيد من الإنجازات.

وحضر التكريم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأشرف صبحي وزير الرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة.




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