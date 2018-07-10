أبرزهم "هدم سور كنيسة مار جرجس بالمعادي".. الحكومة تنفي 5 شائعات (تعرف عليهم)

عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري، والتي جاءت أبرزها تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه بالتقسيط، بالإضافة إلى طرح أرز صيني مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق، تدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.

وترصد"الفجر"، أبرز القضايا التي نفت الحكومة حدوثها على مدار اليوم خلال السطور التالية.

تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه بالتقسيط على ثلاثة سنوات، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب مجانًا، وستوفره الدولة للطلاب طوال المرحلة الثانوية دون مقابل، وسيتم تسليم 700 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 150 ألف معلم لأجهزة "التابلت" في بداية العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن النظام الجديد للثانوية سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوى فى سبتمبر المقبل.

كما أكدت الوزارة إن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوى للاستفاده منه فى الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة، وأنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، مُشيرةً إن "تابلت" الثانوية العامة "هدية مجانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأبنائه من طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد.

طرح أرز صيني مسرطن

وفي ضوء ما تردد من أنباء حول طرح وزارة التموين أرز صيني مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على أن الأرز المتاح حاليًا في الأسواق والذي تطرحه الوزارة هو أرز محلي وليس به أي ضرر ومطابق للمواصفات.

وشددت الوزارة على أن بعض المنتفعين والهادفين إلى إغراق البلاد في الأزمات هم من قاموا بإطلاق هذه الشائعة، وهو ما يتنافى مع الواقع تماماً، كما أضافت الوزارة أنها تقوم بسحب عينات من جميع السلع الغذائية باستمرار وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأن الوزارة دائماً تعمل تحت شعار سلامة غذاء المواطن خط أحمر، كما أوضحت الوزارة أن كميات الأرز المصري متوفرة حتى بداية حصاد أرز الشعير في سبتمبر القادم.

ضبط 45 ألف طن من القمح الروسي الفاسد

كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، ان الأنباءحول ضبط 45 ألف طن من القمح الروسي الفاسد بشحنة تابعة لوزارة التموين، وذلك وفقاً لما تناولته إحدى وكالات الأنباء، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في وجود نوعين من الشحنات المستوردة إحداهما يتبع شركات القطاع الخاص والأخرى تابعة لوزارة التموين، مشيرةً إلى أن الشحنة المضبوطة تتبع لإحدى شركات القطاع الخاص، وبفحصها والتأكد من فسادها تم التعامل معها فوراً وفقاً للإجراءات المتبعة.

كما أوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للشحنات المستوردة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، فإنه يتم فحصها وفقاً للمواصفات المصرية القياسية، والتى تخضع للتفتيش والفحص بموانئ من قبل شركات عالمية معتمدة متخصصة، بالإضافة إلى الفحص الدقيق فور وصولها للموانئ المصرية من قبل السلطات الرقابية المصرية المعنية، للتأكد من صلاحيتها قبل البدء فى تفريغها.

تحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية بالمدن الجديدة

حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، وبدأت في كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات التي تم تغيير نشاطها، مُضيفةً إلى أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث، وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة، وتطبيق القانون على جميع المخالفات التى تم رصدها وحصرها من قبل.

هدم سور كنيسة مار جرجس بالمعادي

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لا صحه لهدم سور كنيسة مار جرجس كوتسيكا بالمعادي، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة سور أمام كنيسة مارجرجس كوتسيكا بالمعادي لعدم حصوله على تصريح رسمي من الحي.

وأوضحت الوزارة، أن الكنيسة شيدت مبنى مكون من 12 طابقا بجوار الكنيسة، كمبنى خدمات ودار مسنين وفندق، وتم إنشاء هذا السور أمام المبنى على كورنيش المعادى، بحيث يكون الدخول محدد إلى المبنى، إلا أن حى المعادى رفض إنشاء السور، وتم إزالته وسط حراسة وتأمين لعملية التنفيذ.