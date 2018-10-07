تركيب كاميرات مراقبة في المساجد الكبرى بالإسكندرية

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المدرية تعمل على بذل أقصى جهودها في خدمة ضيوف بيوت الله، والعمل على راحتهم سواءً من الناحية العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفكرية، والجديد هو العمل على إحساس رواد المساجد بالطمأنينة الكاملة أثناء تواجدهم في بيوت الله عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الحالة العامة لمداخل ومخارج المساجد الكبرى والتى يكثر بها التجمعات خاصة في صلاة الجمعة والأعياد وأيام شهر رمضان المبارك.





وأضاف في تصريحات له، أن مديرية أوقاف الإسكندرية، وافقت على إدخال نظام المراقبة الإلكترونية بمسجد العارف بالله سيدى بشر الشيخ التابع لإدارة أوقاف المنتزة عن طريق أحد الجهود الذاتية لأحد الأشخاص تكفل بعمل هذا العمل ابتغاء مرضاة الله على نفقته الكاملة تحت إشراف كامل من المديرية





وأكد أن المديرية تسعى جاهدة لتعميم تلك التجربة على كافة المساجد الكبرى وبخاصة التى تكثر بها التجمعات للمحافظة على حياة المواطنين وللعمل على أمن وأمان المساجد بحيث تنشر كاميرات المراقبة في أرجاء المسجد كافة، ومراقبة مداخله ومخارجه عن طريق شاشة تحكم مركزية تكون تحت السيطرة الكاملة لإمام المسجد وتساعد على ضبط أية مخالفات وحماية صناديق النذور وصناديق التبرعات الرسمية المعتمدة من الوزارة من السرقة أو العبث بها وبخاصة بعد إنتهاء أوقات العمل الرسمية.



