عاجل.. أسرة أمريكية تتهم الفنانة زينة بالاعتداء عليها في دبي

تباشر السلطات الإماراتية التحقيق في اتهام أسرة مواطن أمريكي من أصل مصري للفنانة زينة وشقيقتها بالتعدي عليهم في أثناء تواجدهم بأحد الفنادق بإمارة دبي.





وقال المواطن في محضر الشرطة، إن الفنانة تعدت عليه وزوجته وابنته بالضرب و"العض" لاعتقادها أن ابنته تقوم بتصويرها بمحيط حمام السباحة، فيما تبادلت الفنانة الاتهام معه وقالت إنه تعدى عليها هو الآخر.





الواقعة التي شهدها فندق شهير بدبي نهاية يونيو الماضي، تمثلت في تواجد الفنانة أمام حمام السباحة بالفندق وخلال ذلك شاهدت طفلة (11 سنة) تلتقط صورها عبر هاتفها، فتوجهت إليها وقامت بتوبيخها، ليشاهد والد الطفلة (47 سنة) الموقف ويتوجه إلى الفنانة ويخبرها أن الفتاة لا تجيد العربية وأنهم مواطنون أمريكيون ولا يعرفونها، فأخبرتهم بهويتها، ليؤكد الأب أن الطفلة تصور شقيقها في أثناء اللعب ولا تعرفها من الأساس حتى تصورها، إلا أن الأمر تحول لمشادة كلامية انتهت بتعدي الفنانة على الأب والأم والطفلة وحطمت هاتف الأخيرة لتتدخل شقيقتها بعد ذلك وتتعدى على الأب -حسب أقواله-.





وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتوجه الجميع لمركز الشرطة وأدلوا بأقوالهم وتبادلوا الاتهامات، فيما طلب المواطن الأمريكي تدخل سفارة بلاده، وتوجه وأسرته إلى المستشفى وحصل على تقرير طبي بالإصابات التي تعرضوا لها ولا تزال الواقعة قيد التحقيق.