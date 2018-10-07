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مرشحة مسلمة للكونجرس تصف إسرائيل بنظام الفصل العنصرى

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:57 م
مرشحة مسلمة للكونجرس تصف إسرائيل بنظام الفصل العنصرى
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خاطر عبادة
 

رفضت المرشحة الأمريكية للكونجرس فى ولاية مينيسوتا، اتهامات بأن تغريدة عام 2012 التي تتهم إسرائيل بأفعال شريرة هي بمثابة معاداة للسامية.

 

ونصّت إلهان عمر، ممثلة ولاية مينيسوتا، ومن بين نساء مسلمات يخضن انتخابات الكونجرس، على أنّ إسرائيل هزّت العالم، وأيقظت الناس وساعدتهم على رؤية أعمال إسرائيل الشريرة.

 

وجاءت هذه التغريدة بعد يومين من بدء جيش الاحتلال عملية فى غزة نتجت عن إطلاق 100 صاروخ على إسرائيل من القطاع خلال فترة 24 ساعة.

 

وفى مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" حول حلقة بعنوان "الديموقراطيون التقدميون الذين ينتقدون إسرائيل بشكل متزايد، ويمكنهم جني مكافآت سياسية"، علقت عمر على اتهامات معاداة السامية من قبل النقاد المحافظين، وقالت إنّ هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، بل أوضحت أن هذا النمط من التفكير ضد كل ما ينتقد إسرائيل، بأنّه تعصّب متجذّر، كما رفضت الاعتذار عن تغريداتها.

 

المزيد عن: عالم الكونجرس اخبار أمريكا إلهان عمر إسرائيل
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