ولفرهامبتون يجدد عقد سانتو حتي 2021

أعلن وولفرهامبتون واندرارز، الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تمديد تعاقده مع المدرب نونو إسبيريتو سانتو، لعام إضافي ليستمر بذلك حتى 2021.

وتولى المدرب، البالغ عمره 44 عاما، قيادة وولفرهامبتون، وقاده للفوز بلقب دوري الدرجة الثانية، والتأهل إلى دوري الأضواء.

وقال المدرب البرتغالي لموقع النادي على الإنترنت "نحن نملك فريقا، ونحن نلعب في الدوري الممتاز ونحن الآن في العام الثاني".

وتابع "في العام الثاني نحن ندرك أن التحديات تصبح أكثر صعوبة، لكننا نملك شيئا نعتمد عليه.. لدينا هويتنا".

وأضاف "نحن نحتاج إلى ضم لاعبين وسنفعل ذلك، لكن من الصعب جدا العثور على اللاعبين المناسبين لأننا نملك بالفعل لاعبين أصحاب إمكانيات كبيرة".