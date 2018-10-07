خبير اقتصادي يكشف عن التعديل الخاص بضريبة التصرفات العقارية (فيديو)

قال الدكتور محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة ومعمول بها منذ عام 2005 وكانت قبل ذلك 5% ولكن تم تخفيضها إلى 2.5%، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد نوعا من الإصلاح الإداري لعملية تحصيل الضرائب وذلك لتفادي عمليات التهرب من الضرائب بالطرق المختلفة ولذا تم فرضها على "الايلولة".



وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة على "الايلولة" تعني ضريبة على الميراث في حالة التصرف في العقار الموروث وبيعه، مشيرًا إلى أن الضريبة ستكون بين طرفي التعاقد وليس فقط على البائع، وهذا التعديل الجديد ايجابي ويساهم في ترشيد عملية الضريبة المفروضة بدلا من عدم تحصيلها والتحايل عليها تحصلها الدولة بشكل فعلي للاستفادة منها في خدمة المواطنين.



كما لفت إلى أن هذه الضريبة لا تخص الشركات العقارية والتي تحاسب على كل أرباحها بما فيها عمليات البيع ولكن هذه الضريبة تخص الأفراد عند بيع عقارات خاصة بهم.

