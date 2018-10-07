أجواء مرحة في تدريبات إنجلترا تحضيرا لمواجهة كرواتيا

أجرى لاعبو المنتخب الإنجليزي، تدريباتهم اليوم الثلاثاء، باستخدام دمية مطاطية على شكل دجاجة، وذلك تحضيرًا للمباراة المرتقبة أمام كرواتيا، غدا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم.

وخلال مرحلة الإحماء، تبادل هاري كين ورفاقه، قذف الدجاجة المطاطية، وسط أجواء من المرح في معسكر تدريب الفريق في ريبينو، القريبة من سان بطرسبرج.

وكان المدير الفني جاريث ساوثجيت، يهدف من هذا التدريب الاستثنائي، على الأرجح، إلى استرخاء اللاعبين وتخفيف الضغوط عنهم، وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها لمثل هذه الأساليب.