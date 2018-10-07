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روسيا تجدد انتقادها لتوسع الناتو نحو الشرق

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:45 م
روسيا تجدد انتقادها لتوسع الناتو نحو الشرق
المتحدث باسم الكرملين
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وكالات
 

جددت روسيا اليوم الثلاثاء انتقادها لتوسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو الشرق، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن يلتقى فيه قادة الدول الأعضاء بالحلف في بروكسل.

 

ودائماً ما كانت تقول روسيا إن "توسع الناتو نحو حدودها يمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي".

 

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف القول: "موقفنا تجاه الناتو معروف، هو نتاج عهد الحرب الباردة"، وأضاف أنه "تم تأسيس الناتو لغرض المواجهة".

 

ويذكر أن الناتو عزز من تواجده الأمني في دول البلطيق وبولندا خلال الأعوام الماضية عقب ضم روسيا لمنطقة القرم في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تتصدر التوترات مع روسيا مناقشات قمة الناتو المقررة غداً الأربعاء وبعد غد الخميس.

المزيد عن: نحو الشرق روسيا ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين التوسع
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