غلق 6 محالات تجارية وورش مخالفة بجنوب الأقصر (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق للمحلات المخالفة وغير المرخصة، وذلك برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، وتم خلالها غلق 6 محال تجارية وورش ومخازن، لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وذلك بمصاحبة قوة شرطة مركز إسنا بحضور العميد طارق فتوح مأمور المركز.



وأوضح رئيس المركز أنه تم تشميع المحلات بالشمع الأحمر وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا أنه يتم تطبيق القانون على الجميع، ولن يتم السماح بإدارة أى منشأة بدون ترخيص حفاظًا على حق الدولة والمواطن، لافتًا إلى تيسير الاجراءات القانونية من قبل الوحدة المحلية للمواطنين الراغبين فى استخراج التراخيص اللازمة.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، لجميع الجهات المعنية بالتعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها من حيث غلق وتشميع تلك المحال التي تعمل بدون ترخيص، لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.