خطة مديرية أمن الجيزة لكشف غموض العثور على جثث أطفال المريوطية

تعكف الأجهزة الأمنية بالجيزة حاليا على فحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في موقع العثور على جثث 3 أطفال في حالة تعفن بمنطقة المريوطية.





وكشف مصدر أمني أن مديرية أمن الجيزة تعمل بكل أجهزتها للتوصل لهوية الجناة والسيارة المستخدمة في نقل الجثث والتخلص منها بموقع العثور عليها بمنطقة خالية من السكان.





وأضاف المصدر أنه يجري حاليا فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بأقسام الشرطة في الجيزة لمحاولة التوصل لهوية المجني عليهم.





وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الأطفال، وتبين أنها في حالة تعفن شديدة، وأمرت بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة فى مكان العثور على الجثث.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على 3 جثث لأطفال فى حالة تعفن، وعليها أثار ذبح بمنطقة الرقبة، بمنطقة المريوطية في الهرم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.



