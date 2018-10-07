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النشرة المرورية: كثافات متوسطة في صلاح سالم والكورنيش والاتوستراد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:22 م
النشرة المرورية: كثافات متوسطة في صلاح سالم والكورنيش والاتوستراد
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
شهدت محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، اليوم الثلاثاء، معدلات سير متوسطة في كافة المحاور على مستوى المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية.

ولم تشهد الطرق سوى عدة مؤثرات على حركة المرور، تتمثل في ظهور كثافات مرورية أعلى كوبرى اكتوبر بالاتجاهين، ويفضل سلوك المسطحات الأرضية.

كما وقعت مصادمة بين سيارتين بالاتوستراد للقادم من ١٥ مايو وحلوان ومتجه لمطلع الدائرى.

كذلك، يوجد سيارة معطلة كسر اكس بمنزل كوبرى الحرفيين المتجه للسلام وموقف العاشر.

كما ظهرت كثافات متوسطة في صلاح سالم ويفضل محور النصر، وكثافات متوسطة بالكورنيش أمام ماسبيرو للمتجه للتحرير.

وكذلك باقي الكبارى والأنفاق مازالت الحركة المرورية بها بتعمل بشكل جيد وطبيعى.

ولاينصح بتعديل باقى المسارات.

وانتشرت الخدمات المرورية بالمكان لتسيير حركة المرور، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتحقيقأعلى معدلات سيولة مرورية.

وقد قامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الاعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة باماكن الكثافات.

وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية و يوجد بعض الاعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات اخرى.
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