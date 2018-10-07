عاجل.. رئيس يوفنتوس في طريقه لليونان للاجتماع مع رونالدو (صور)

فجر تانكريدي بالميري الصحفي الإيطالي الشهير، مفاجأة حول صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس خلال الفترة الحالية.





وأكد تانكريدي بالميري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، على أن كريستيانو رونالدو بات على وشك الاجتماع مع أندريا أنييلي رئيس النادي في اليونان.





وبعد نشر الصحفي الإيطالي التغريدة الأولي، التي أعلن فيها بعقد اجتماع بين رئيس يوفنتوس والبرتغالي رونالدو في اليونان، قام بنشر تغريدة جديدة، عبارة عن صورة لرئيس يوفنتوس أندريا أنييلي وقام بالتعليق عليها: " مغادرة رئيس يوفنتوس إلى اليونان صباح اليوم للقاء كريستيانو رونالدو"





ويسعي يوفنتوس لحسم الصفقة بدفع 100 مليون يورو للتعاقد مع رونالدو من ريال مدريد، وتقديم راتباً سنوياً بقيمة 30 مليون يورو.