مشتريات المصريين والأجانب تصعد بالبورصة 0.62% بمنتصف التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بمنتصف تعاملات جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، مدعومة بمشتريات المصريين والاجانب





وربح رأس المال السوقى نحو 4.1 مليار جنيه ليصل عند مستوى 881 مليار جنيه مقابل نحو 885.1 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة فارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.62% ليصل عند مستوى 15884.2نقطة،وارتفع ايضًا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.40% محققا مستوى 778.5 نقطة, وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.38% محققا مستوى1984.8 نقطة.





أما عن التداولات فقد سجلت 312,94 مليون جنيه، من خلال تداول 65.8 مليون سهم، بتنفيذ 6.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 125 شركة مقيدة، ارتفع منها 58 سهمًا، وتراجعت أسعار 11 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار56 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات العرب وحده نحو البيع ، مسجلاً 14.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 9.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو عمليات الشراء،مسجلًا 6.8 مليون جنيه،7.3مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 68.2%، 22.5% من التداولات