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مصرع شاب خنقا داخل مخزن بميت سلسيل

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:24 م
مصرع شاب خنقا داخل مخزن بميت سلسيل
مدير أمن الدقهلية
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سالى رضوان
 
لقي عامل مصرعه، خنقا داخل مخزن بقالة بمدينة ميت سلسيل، في محافظة الدقهلية، عقب اشتعال كمية من أسلاك الألمونيوم.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ يفيد بمصرع شاب مختنقا داخل مخزن بميت سلسيل.

وانتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين مصرع "بلال ث ا" 16 سنة عامل ومقيم بندر ميت سلسيل، إدعاء إختناق داخل حريق.

وبسؤال عم المتوفي، قرر أن نجل شقيقه يعمل بمخزن بقالة بقرية كفر علام وفي أثناء تنظيف المكان بواسطة منفاخ هوائي "بلاور" حدث ماس كهربائي، واشتعلت أسلاك ألمونيوم أدت لإختناقه بالداخل ولم يتهم أحد بذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم، وورد تقرير مفتش الصحة الذى يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق، وجارٍ العرض على النيابة العامة.



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