اليوم.. دنيا عبد العزيز تكشف كواليس"رحيم" على "ON E"

تحل اليوم الثلاثاء، الفنانة دنيا عبد العزيز، ضيفة برنامج "ست الحسن"، والذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، ويذاع على قناة "ON E".

وتتحدث عبد العزيز، خلال البرنامج عن كواليس مشاركتها فى موسم رمضان بمسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال والفنانة اللبنانية نور، وتتحدث عن الجديد الذى تقدمه فى السينما خلال الفترة المقبلة.

برنامج "ست الحسن"، تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، ويُذاع على شاشة قناة "ON E" يوميًا، من الأحد إلي الخميس من كل أسبوع، في الثانية ظهرًا.