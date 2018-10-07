ضبط عاطل أثناء محاولته سرقة كمية من مهمات السكة الحديد بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث السكة الحديد بقنا، من ضبط عاطل، في أثناء محاولته سرقة كمية من مهمات السكة الحديد بحوش نجع حمادي.



وتلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء محمود العياط، إخطارا يفيد ضبط هـ. ح. أ، 25 عامًا، عاطل متلبسًا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد من داخل حوش محطة نجع حمادى عبارة عن 7 قطع فرامل حديدية- قطعة فلنكة حديدية- قطعة قضيب بطوال 1،5 متر، مستخدمًا دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.



وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

