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وزيرة البيئة: جار بحث أسباب انتشار الثعابين بقرى البحيرة "صور"

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:19 م
وزيرة البيئة: جار بحث أسباب انتشار الثعابين بقرى البحيرة صور
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أيمن يحيي
 
قالت الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، إنه تم إعداد حمله تفتيشيه من قبل الوزارة لمعرفة سبب ظهور وانتشار الثعابين باحدي قري محافظة البحيرة وكيفية التصدي لها والسبب في ظهورها في هذا الوقت من العام.

وأضافت أنه تم تشكيل مجموعه عمل من وزارة التنمية المحلية والصحه والبيئة لدراسة تقليل انتشار هذه الظاهرة في الفترات المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارتها الاولى اليوم الثلاثاء لمحافظة الغربية بعد توليها المنصب في حكومة المهندس مصطفى مدبولي الجديدة.

واجتماعت مع اللواء أحمد ضيف صقر؛ لبحث عدد من المشاكل البيئية، وتتوجه بعد ذلك الوزيرة برفقة محافظ الغربية إلى فرع جهاز شئون البيئة بطنطا.
وزيرة البيئة: جار بحث أسباب انتشار الثعابين بقرى البحيرة "صور"
وزيرة البيئة: جار بحث أسباب انتشار الثعابين بقرى البحيرة "صور"
وزيرة البيئة: جار بحث أسباب انتشار الثعابين بقرى البحيرة "صور"
وزيرة البيئة: جار بحث أسباب انتشار الثعابين بقرى البحيرة "صور"
وزيرة البيئة: جار بحث أسباب انتشار الثعابين بقرى البحيرة "صور"
المزيد عن: وزيرة البيئة وزارة البيئة انتشار الثعابين الحكومه البيئة
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