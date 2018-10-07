تفاصيل قيام أب بقتل ابنته أمام المارة في كفر الشيخ

أقدم سائق بالمعاش فى سيدى سالم بكفر الشيخ على قتل إبنته طعنًا بأداة حادة "سكين"،إنتقاما منها لسوء سلوكها.



وكان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة سيدي سالم،بوصول "مي.م.إ.م.ي"، 31 سنة،عاملة بإحدي شركات الفلاتر بمدينة سيدي سالم،ومقيمة بالمدينة،إلي مستشفي سيدي سالم المركزي،ومصابة بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسري،وتوفيت فور وصولها المستشفي.



على الفور انتقل الرائد حمدي أبو ريا، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، والنقيب أحمد قطاطو،معاون مباحث المركز، تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، إلى مكان البلاغ.



بالفحص تبين قيام والدها "محمد.إ.م.ي"، 60 سنة،سائق بالمعاش،ومقيم بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية، بالتعدي عليها بالضرب بأداة حادة "سكين"محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها في الحال، أمام محل عملها بمدينة سيدي سالم، وذلك نظرًا لسوء سلوكها،ولاذ بالفرار قبل إلقاء القبض عليه.



وبسؤال شهود الواقعة كلا من: "هـ.س.إ" و"م.ع.إ" و"س.ع.إ"،قرروا بذات المضمون،وعثر في مكان الواقعة على سكين ملوثة بالدماء المستخدمة في الجريمة.



كما تبين من التحريات أن المجني عليها، سيئة السير والسلوك،حيث كانت متزوجة من المدعو ""فرج.م.ف.ع" 40 سنة،سمكري، ومقيم ببندر سيدي سالم، وأنه قام بتطليقها منذ حوالي أسبوع عقب ضبطها مع أحد الأشخاص أثناء ممارسة الرزيلة،مما أثار حفيظة والدها.



عقب تقنين الإجراءات،تمكن رجال مباحث سيدي سالم من التوصل إلي مكان المتهم،وألقوا القبض عليه،وبمواجهته، اعترف بقيامه بقتلها لسوء سلوكها مستخدمًا السكين الذي عثر عليه.



تم التحفظ على المتهم والسكين المستخدم، وتحرر المحضر اللازم برقم 7429 إداري مركز سيدي سالم لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



