وكيل "أوقاف الإسكندرية": إدخال التكنولوجيا لمراقبة الحالة العامة لمداخل ومخارج المساجد الكبرى

أكد الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية تعمل على بذل أقصى جهودها فى خدمة ضيوف بيوت الله والعمل على راحتهم سواءً من الناحية العلمية أو الإجتماعية أو الثقافية أو الفكرية.



وقال العجمي "قررنا إدخال التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الحالة العامة لمداخل ومخارج المساجد الكبرى والتى يكثر بها التجمعات خاصة فى صلاة الجمعة والأعياد وأيام شهر رمضان المبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باليقظة التامة لجميع العاملين بالمساجد وتوخى الحذر من أية أجسام غريبة أو حقائب مشتبه بها والتعامل الفورى معها".



وقامت مديرية أوقاف الإسكندرية بالموافقة على إدخال نظام المراقبة الإلكترونية بمسجد العارف بالله سيدى بشر الشيخ التابع لإدارة أوقاف المنتزة عن طريق الجهود الذاتية لأحد الأشخاص الذي تكفل بعمل هذا على نفقته الكاملة تحت إشراف كامل من المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير عام إدارة أوقاف المنتزة والشيخ ريحان عبد العزيز إمام وخطيب مسجد سيدى بشر والذى تتواكب ذكرى الاحتفال بمولده يوم الجمعة 2018720 والليلة الختامية يوم الخميس 2018726 ويقصده العديد من الزائرين والمريدين.



وأكد العجمى أن المديرية تسعى جاهدة لتعميم تلك التجربة على كافة المساجد الكبرى وبخاصة التى تكثر بها التجمعات للمحافظة على حياة المواطنين وللعمل على أمن وأمان المساجد بحيث تنشر كاميرات المراقبة فى كافة أرجاء المسجد ومراقبة مداخله ومخارجه عن طريق شاشة تحكم مركزية تكون تحت السيطرة الكاملة لإمام المسجد وتساعد على ضبط أية مخالفات وحماية صناديق النذور وصناديق التبرعات الرسمية المعتمدة من الوزارة من السرقة أو العبث بها وبخاصة بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.

