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عاجل.. رونالدو يجتمع مع رئيس يوفنتوس

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:15 م
عاجل.. رونالدو يجتمع مع رئيس يوفنتوس
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الفجر الرياضي
 

فجر تانكريدي بالميري الصحفي الإيطالي الشهير، مفاجأة حول صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس خلال الفترة الحالية.


وأكد تانكريدي بالميري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، على أن كريستيانو رونالدو بات على وشك الاجتماع مع أندريا أنييلي رئيس النادي في اليونان.


ويقضي حالياً رونالدو، إجازته الصيفية في اليونان، بعد نهاية موسمه مع الريال والمنتخب البرتغالي بالخروج من كأس العالم على يد منتخب أوروجواي.


ويسعي يوفنتوس لحسم الصفقة بدفع 100 مليون يورو للتعاقد مع رونالدو من ريال مدريد، وتقديم راتباً سنوياً بقيمة 30 مليون يورو.

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