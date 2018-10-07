16 يوليو.. بدء العمل بمنظومة النظافة الجديدة في السويس





وعرض المكتب الفني الخطة وأسلوب العمل، وهيكلة وتوزيع العماله والمعدات علي القطاعات والمربعات في كل حى وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لنجاح المنظومة لنظافة شوارع وميادين السويس ومتابعة جمع القمامة من المنازل بحي فيصل وعتاقة.



وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع جهاز النظافة متابعة الاعمال بالاحياء وتوزيع العمل بالورديات الثلاثة وعمل تقرير يومي عن أسلوب العمل وتطويره.





كما كلف السكرتير العام المساعد بعمل تقرير عن الصلاحية الفنية لمعدات الجهاز وخطة الاصلاح بها ومتابعة تشغيلها والتأكيد علي مدير المتابعة الميدانية بمراجعة اعداد المعدات وتجهيزها لبدء العمل بالمنظومة الجديدة وخلال الاجتماع أكد المحافظ علي رئيس حي فيصل وعتاقة بتطوير وتوسيع عمل منظومة جمع القمامة من المنازل ومتابعتها وتوفير كل الدعم لها.





وفي نهاية الاجتماع كلف المحافظ رؤساء الاحياء بمتابعة الاعمال اليومية بالاضافة الي عمل تقرير يومي عن منظومة النظافة التخلص من القمامة والمرور علي الاسواق ومراقبة الاسعار وازالة التعديات وعمل المراكز التكنولوجية بالاحياء والمراكز والوحدات الصحية والمجمعات الاستهلاكية وتنشيط عمل مشروعك.





وحضر الاجتماع رؤساء الأحياء ومديري جهاز النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية والمكتب الفني.

عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اجتماعًا، بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لمناقشة خطة تطوير والاستعداد النهائفي لبدء عمل منظومة النظافة الجديدة اعتبارا من 1672018.