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محمد حفظي يمثل مصر في منتدى قصص نجاحات المنتجين العرب بتونس

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:59 ص
محمد حفظي يمثل مصر في منتدى قصص نجاحات المنتجين العرب بتونس
محمد حفظي
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شيماء الشاهيني
 

سافر المنتج والسيناريست محمد حفظي إلى تونس لكي يمثل صناعة السينما المصرية في منتدى قصص نجاحات المنتجين العرب الذي يُقام على هامش الدورة الأولى من مهرجان منارات للسينما المتوسطية يوم الأربعاء المقبل، وخلاله سوف يتحدث حفظي عن قصة نجاحه أمام جمهور المهرجان.

وبالإضافة إلى حفظي، يشارك أيضاً في المنتدى المنتجون سعيد حميش ولمياء الشرايبي من المغرب ووسيم باجي ونديم شيخ روحو من تونس.

مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس يهدف إلى إتاحة الفرصة للجمهور التونسي لاكتشاف السينما المتوسطية، كما يدعم بناء فضاء للمهنيين يجمع بين الممثلين عن المؤسسات والشخصيات الفاعلة في عالم السينما.

تُقام دورة المهرجان الأولى في الفترة من 9 إلى 15 يوليو، ويتم تنظيمها بالتعاون بين المركز الوطني للسينما والصورة والمعهد الفرنسي بتونس والمركز الوطني للسينما الفرنسي.

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