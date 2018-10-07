حكايات اليوم.. تحرير الموصل.. ورحيل عمر الشريف

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم الثامن عشر من مارس، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها ذكرى إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة، وتحرير الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وميلاد الفنان عمر الشريف.

إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات

في عام 1962من مثل هذا اليوم تم إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة، وهو عبارة عن مشروع جماعي مشترك بين ناسا وشركة الاتصالات الأمريكية AT&T ومكتب البريد البريطاني ومكتب البرق والبريد الفرنسي, مع الأخذ بعين الاعتبار أن القمر كان ينتمي إلى شركة AT&T.

تحرير الموصل

وفي عام 2017، أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ونهاية دولة الخلافة فيها.

ميلاد جيمس الثالث ملك اسكتلندا

هو الابن الأكبر لجيمس الثاني بن الملك جيمس الأول، وولد في 10 يوليو 1451 وتوج عام 1460، عن تسع سنوات في كيلسو عد مقتل أبيه، وعند موت أمه ومساندها الرئيسي جيمس كينيدي أسقف سانت أندروز بعد سنتين، وكان شخص الملك الشاب الحكم في البلاد قد أصبح في يد السير أليكساندر بويد وأخيه اللورد بويد بينما أصبح ابن الأخير توماس إيرلا لأران وتزوج أخت الملك ماري

ميلاد مهاتير محمد

سياسي ماليزي وهو رئيس وزراء ماليزيا الحالي، وسبق أن تولى رئاسة الوزراء فكان رابع رئيس وزراء لماليزيا في الفترة من 1981 إلى 2003، وتعد أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا، وكذلك من أطول فترات الحكم في آسيا، امتد نشاط مهاتير السياسي لما يقرب من 40 عاما، منذ انتخابه عضواً في البرلمان الإتحادي الماليزي عام 1964، حتى استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2003. كان لمهاتير محمد دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطّاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات.

كان خلال فترة حكمه من أكثر القادة تأثيراً في آسيا، كما يعتبر من أكثر المعارضين للعولمة، وبعد اعتزاله العمل السياسي أعلن عن خوضه من جديد للانتخابات العامة في ماليزيا ليفوز بأغلبية المقاعد ويعلن عن تشكيل الوزارة ليصبح بذلك سابع رئيس وزراء لماليزيا، وبعمر 92 عاماً يصبح أكبر الحكام أعماراً في العالم.

رحيل أحمد العسال

عالم وداعية إسلامي مصري، ويعتبر من أعلام دعوة الإخوان المسلمين، ومستشار رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد- باكستان.

نشأ في قرية الفرستق مركز بسيون بمحافظة الغربية، أتمم حفظَ القرآن كاملاً في سنِّ العاشرة والنصف، وحصل على جائزة الملك فاروق التي خصَّصها لمن يُتِمُّ حِفظَ القرآن كاملاً قبل سنّ الثانية عشرة.

عمر الشريف

عمر الشريف ولد في10 أبريل 1932، وتوفي في مثل هذا اليوم من عام 2015، قام بأداء عدد من الأدوار في السينما الأمريكية ومن أشهر أدواره العالمية دكتور جيفاغو، فتاة مرحة ولورنس العرب، ترشح الشريف لجائزة الأوسكار كما نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزة سيزر.

عيد الاستقلال في البهاما

ومن الأعياد التي تزمنت في مثل هذا اليوم عيد الاستقلال في البهاما الذي يبدأ تاريخ جزر البهاما في وقت وصول البشر إلى هذه الجزر في الألف الأول الميلادي، وكان السكان الأوائل للجزر التي تعرف الآن باسم جزر البهاما هم من اللوكايانس والآراواكان الناطقين بالتاينو، الذين وصلوا بين نحو 500 و 800 من الجزر في منطقة البحر الكاريبي. سجل التاريخ تبدأ في عام 1492، عندما هبط كريستوفر كولومبوس في جزيرة جوانهاني، في مكان ما غير معروف على جزيرة من جزر البهاما، في رحلته الأولى.

أول مستعمرة أوروبية شيدت في 1647 على جزيرة إلوثيرا، جلب تجارة العبيد في القرن 18 العديد من الأفارقة إلى جزر البهاما، نسلهم يشكلون 85 في المئة من سكان جزر البهاما اليوم. وحصلت جزر البهاما على الاستقلال عن المملكة المتحدة في 10 يوليو 1973.