برشلونة يستعد لخطف "هازارد" من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لخطف البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وارتبط اسم هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الجاري، بعدما بات رونالدو قريبا من الرحيل عن الفريق الملكي باتجاه يوفنتوس الإيطالي.





ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية فإن بطل الليجا يسعى للتعاقد مع هازارد وبدأ المفاوضات في سرية تامة وخطف اللاعب الذي يعد هدفًا رئيسيًا لريال مدريد.





وأضافت الصحيفة أن برشلونة يسعى لإقناع اللاعب صاحب الـ27 عاما بالانضمام إليه، خاصة أنه يرغب في الرحيل عن تشيلسي لعدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



