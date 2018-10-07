إسرائيل تستعد لتصبح رابع دولة تصل للقمر

اعلنت الصناعات الجوية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المركبة الفضائية الإسرائيلية الجديدة، التي بنيت بالتعاون مع شركة "سبيس آي إل"، ستنطلق إلى القمر من الولايات المتحدة في ديسمبر المقبل، لتهبط هناك في فبراير الذي يليه.



وكشف عن تلك التفاصيل، في حفل تدشين المركبة التي بدا العمل عليها في 2013، والذي أقيم في مركز الصناعات الجوية الإسرائيلية في مدينة "يهود" جنوب تل أبيب، كشف فيه مندوبو "سبيس آي إل" مسار الرحلة وهدفها.



وتهدف هذه الرحلة إلى إرسال عربة ذاتية الحركة على سطح القمر، وتشغيل بث حي ومباشر بالصور والفيديو من هناك.



وأعرب الملياردير اليهودي موريس كاهن أحد القائمين على المشروع، عن سعادته قائلا "إننا نكتب التاريخ. إنها مغامرة رائعة".

واستطاعت حتى الآن 3 دول عظمى فقط من بلوغ القمر، وهي الولايات المتحدة، الاتحاد السوفييتي والصين، وستكون إسرائيل رابع دولة في العالم تصل القمر.



وبدأ الفكرة في العام 2011، حين اجتمع 3 مهندسين إسرائيليين ناشئين في أحد بارات مدينة "حولون" جنوب تل أبيب، ورسموا "أول مركبة فضائية صهيونية".



