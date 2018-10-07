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أول ظهور لـ هارفي وينشتاين بعد قضايا الإغتصاب والتحرش الجنسي

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:52 ص
أول ظهور لـ هارفي وينشتاين بعد قضايا الإغتصاب والتحرش الجنسي
هارفي وينشتاين
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وكالات
 
أفرجت السلطات الأمريكية عن المنتج الأمريكي هارفي وينشتاين بعد حبسه لأيام على ذمة التحقيق في قضية اغتصاب سيدة، وهي ثالث قضية يواجهها ضمن سلسلة قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وقرر القاضي الإفراج عن هارفي البالغ من العمر 66 عامًا بعد ثبوت عدم قيامه بارتكاب جريمة الإغتصاب ضد السيدة المزعومة ووجود أي دلائل مع بقائه تحت المراقبة والإقامة الجبرية في منزله.

الجدير ذكره أن هذا الظهور هو الأوّل لـ هارفي وينشتاين بعد قضايا الإغتصاب والتحرش الجنسي وقد تحدى كل الاتهامات بابتسامة عريضة وهو مقيد من قبل رجال الشرطة.
أول ظهور لـ هارفي وينشتاين بعد قضايا الإغتصاب والتحرش الجنسي
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