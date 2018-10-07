احتجاجات ضد قرار ترامب بتعيين كافانو عضواً في المحكمة العليا

احتج عشرات الأشخاص أمس الإثنين في واشنطن ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين القاضي المحافظ بريت كافانو عضواً في المحكمة العليا بالولايات المتحدة.

وبحسب وسائل إعلام، انضم مئات الأشخاص إلى الاحتجاج الذي نظم أمام مقر المحكمة في واشنطن، وشارك في الفعالية الاحتجاجية العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بينهم المرشح السابق في الانتخابات التمهدية بالحزب الديمقراطي بيرني ساندرز.

وأعلن البرلمانيون المشاركون أنهم سيصوتون ضد تعيين كافانو خلال الجلسة المرتقبة في مجلس الشيوخ للتصديق على قرار ترامب بهذا الخصوص، ومن المتوقع أن يجري التصديق على تعيين القاضي المحافظ بفضل الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في الكونغرس.