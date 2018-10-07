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"القانون التجاري" بمعهد محاماة أسوان‎

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:52 ص
القانون التجاري بمعهد محاماة أسوان‎
نقابة المحامين - أرشيفية
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منى صموئيل
 
عقد معهد محاماة أسوان أمس، الاثنين، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام حول الضرائب، بقاعة مسايا بجمعية الشبان المسلمين أمام مجمع المحاكم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وقال محمد عرابي، عضو الفرعية، إن المحاضرة ألقاها عصام قديس المحامي، حول القانون التجاري والتفليس، لافتا إلى تسجيل الحضور والانصراف للمحامين لتحديد نسبة الحضور لكل محام وعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

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