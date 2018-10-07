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سائق ترامب السابق يرفع دعوى قضائية ضده.. والسبب؟

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:48 ص
سائق ترامب السابق يرفع دعوى قضائية ضده.. والسبب؟
ترامب
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وكالات
 

كان سائقه لأكثر من 20 عاما، ولكنه قرر هذا الأسبوع رفع دعوى قضائية ضد شركته لأنه عمل آلاف الساعات من دون مقابل عادل، كما يقول.

 

عن من نتحدث؟ عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركته.

 

فقد تقدم نويل سنترون، السائق الخاص بترامب حتى عام 2016، حين حصل ترامب على حماية أمنية خاصة بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى قضائية في محكمة نيويورك الاثنين.

 

وذكر سنترون في دعواه أنه كان يعمل بمعدل 50 إلى 55 ساعة في الأسبوع من دون أي مقابل عادل.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم شركات ترامب إن "سنترون كان يحصل على مقابل مادي كبير وفقا للقانون، وعند ورود كافة الأدلة سيتم تبرئة ترامب وشركته بالكامل."

 

وبحسب القانون، يجب على ترامب الرد على الدعوى المرفوعة بحقه خلال 30 يوما.

 

وقال محامي سنترون إن الأخير عمل ليلا ونهارا وفي عطله الأسبوعية في خدمة ترامب، ولكنه عاما بعد الآخر لم يحصل على التعويض العادل بحقه.

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