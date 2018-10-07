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"قانون تملك الأراضي الصحراوية".. بمعهد محاماة الوادي الجديد‎

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:47 ص
قانون تملك الأراضي الصحراوية.. بمعهد محاماة الوادي الجديد‎
نقابة المحامين - أرشيفية
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منى صموئيل
 
عقد معهد محاماة الوادي الجديد أمس، الاثنين، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، حول قوانين  تملك الأراضي الصحراوية، بقاعة مكتبة مصر العامة بالخارجة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال النقيب محمد بشير، أن المحاضرة ألقاها، إبراهيم بركة المحامي متناولا بالشرح قوانين تملك الأراضي الصحراوية بالدستور المصري، مشيرًا إلى تسجيل الحضور والانصراف للمحامين بالتوقيع، لتحديد نسبة الحضور لكل محام، وعدم تجاوز نسبة الغياب المحددة.

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