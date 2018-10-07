أكثر من 270 صحفيا عالقا فى درعا

أعلنت جمعية الصحفيين السوريين، الثلاثاء أنّ 270 صحفياً على الأقل محاصرين فى محافظة درعا جنوب غرب البلاد وسط هجوم مستمر على النظام فى المنطقة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أنّ أحد مراسليها من بين الصحفيين المحاصرين، بالإضافة إلى ناشطين إعلاميين وعاملون بمجال الإعلام، وقالت الجمعية إنهم يواجهون خطرًا وشيكًا.





وخلال الأيام القليلة الماضية، اضطر معظم العاملين فى وسائل الإعلام إلى الانتقال إلى منطقة جغرافية ضيقة فى القنيطرة، بينما أكدّت الجمعية فى بيان، أنّ بعض العاملين فى مجال الإعلام حوصروا فى درعا البلد والريف الغربى المجاور.

وقالت الجمعية إنّ الصحفيين كانوا يسعون للخروج الآمن عبر الحدود الأردنية وسط مخاوف من انتقام قوات النظام، مشيرة إلى أنّ ما يخيف أكثر هو إرادة الانتقام من قبل النظام والميليشيات المتحالفة معه ضد أى شخص يعارض النظام السورى.

ومنذ 20 يونيو الماضى، شنّ نظام الأسد عملية عسكرية واسعة النطاق، بدعم من القوات الجوية الروسية للسيطرة على معظم حدود البلاد الجنوبية مع الأردن، تمشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وجماعات المعارضة المسلحة.

وأدّى القتال إلى أزمة نزوح كبيرة، حيث فرّ نحو 350،000 مدنياً من درعا فى الأيام الأخيرة نحو المناطق القريبة من الحدود الأردنية